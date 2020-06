El Mas de la Sala de Sallent s'endu el premi «Wedding Awards de Bodas.net»

El Mas de la Sala de Sallent ha estat guardonat amb el Wedding Awards 2020 dins de la categoria "Banquet". Un gran reconeixement per a aquest professional del sector de les noces que l'acredita com un dels millors proveïdors.

Bodas.net part del grup The Knot Worldwide, líder global en l'àmbit nupcial, ha donat a conèixer el nom dels professionals i les empreses que el 2020 s'han alçat amb un Wedding Award. Ja fa set anys que el principal portal web de les noces va començar a atorgar aquests premis amb l'objectiu de reconèixer l'excel·lència en el servei ofert per les empreses del sector nupcial del nostre país. A més, l'edició del 2020, serà recordada per suposar un reconeixement als milers de professionals que han hagut de demostrar el seu amor per les noces i el treball ben fet més enllà de la celebració. Han hagut de treballar amb canvis d'agenda, suport a les parelles, fer front a mesos buits sense celebracions i gestionar equips en moments de crisis.

Actualment, aquests premis estan basats en les més de 7 milions d'opinions de parelles amb els quals compta el portal. Una important xifra que està en continu augment i que fa que els professionals premiats se sentin molt orgullosos i mantinguin intacta la motivació per a poder mantenir el seu guardó edició rere edició, especialment enguany, on més que mai necessiten mostrar la gran qualitat del treball que duen a terme.

Els Wedding Awards es donen al 5% de les empreses que han obtingut el major nombre d'opinions i les millors qualificacions de cada categoria entre més de 47.000 empreses, tenint també en consideració la qualitat i professionalitat del servei que ofereixen. Per això, el paper més important el tenen les parelles que, amb les seves opinions i després d'haver gaudit dels serveis dels professionals en les seves noces, defineixen qui seran els guanyadors.

Precisament per aquest motiu, aquest guardó s'ha convertit en un referent en el sector i en un segell de garantia per a les parelles que, any rere any, organitzen les seves noces.