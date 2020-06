Un matrimoni arrelat a Callús i unit fins als darrers dies

Eren una parella inseparable, que s'estimava molt. Ella, alegre i riallera. Ell, un amant dels esports que passada la vuitantena encara sortia a caminar una hora cada dia i després feia el tallat al bar mentre llegia la premsa esportiva. I tots dos compartien dues passions fortes, la família i la seva estima per Callús, tot i no haver nascut al poble. Així recorden els seus familiars més propers Miquel Teixidó Pons i Milagros Villanueva Calpe, un matrimoni que la covid-19 es va endur amb molt pocs dies de diferència, ell el 27 de març i ella l'1 d'abril. Tots dos tenien 84 anys.

Nascut a la colònia Cal Pons de Puig-reig, Teixidó va anar a viure amb la seva família a Callús ja de ben petit. Villanueva, en canvi, va néixer a Algemesí, filla de pares aragonesos que provaven fortuna a l'horta valenciana. Quan va fer 4 anys, però, la seva família va canviar la Ribera Alta per Súria, on un tiet d'ella regentava un bar, Cal Catalán. El pare va entrar a treballar a la mina, mentre que la família s'encarregava, també, d'una petita botiga de gelats, llaminadures i begudes al mateix carrer González Solesio. Era un lloc conegut, també, perquè la gent hi podia guardar les bicicletes. La Milagros hi feinejava i el Miquel, que jugava a l'equip de futbol de Súria i utilitzava les dues rodes per arribar-hi des de Callús, n'era un dels clients habituals. Va ser d'aquesta manera com tots dos es van conèixer i, un cop casats l'octubre del 1959, als 24 anys, es van establir com a parella definitivament a Callús.

La seva ha estat una vida dedicada al tèxtil, compartint durant molts anys torn de nit. Teixidó va començar a fer hores en una fàbrica abans dels 12 anys. Villanueva feia jerseis a casa i quan les filles van ser grans també va anar a la fàbrica amb el seu home. Treballaven de nit, dormien al matí i a la tarda ell portava la barberia amb el seu pare. Era una de les dues que hi havia al poble. L'altra va tancar i durant anys van ser els únics que arreglaven els cabells al personal. Per això tothom coneixia les seves tres menudes com les filles del barber.

Els encantava ballar. I tot i ser un matrimoni casolà, a Teixidó també li agradava prendre part en moltes activitats culturals i socials del municipi i va col·laborar amb les caramelles i els ballets. I amb el futbol, aquella passió que el va acompanyar sempre. Després de l'etapa de jugador, va ser entrenador i president del CF Callús. Com a tècnic, va dirigir l'equip en l'intent fallit d'ascendir a primera regional el 1996. Una fita històrica per a l'entitat que es va poder fer realitat la temporada següent, la 96-97, amb ell ja com a president.

Fets l'un per l'altre

Els qui coneixien el matrimoni expliquen que hauria estat difícil imaginar el Miquel i la Milagros l'un sense l'altre. El dia que a ella se la van endur cap a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, la Milagros i la família ja sabien que el Miquel s'havia mort. La covid-19 se'ls va emportar pràcticament junts. Enrere, la parella deixa tres filles, la Marta, l'Anna i la Montse, amb les seves respectives parelles; sis nets, el Quim, la Mete, el Damià, el Ferran, la Sara i el Miquel; i dos besnets, el Lluc i el Roc.