L'oposició de Sant Fruitós demana calma i «l'oportunitat» d'engegar un nou govern

Els tres grups de l'oposició de Sant Fruitós de Bages (ERC, JxSF i PSC), que fa deu dies van fer públic que presentaran una moció de censura que deixarà fora del govern el grup Gent Fent Poble (encapçalat per qui ha estat alcalde els darrers 9 anys, Joan Carles Batanés), van fet públic ahir un comunicat conjunt en què asseguren que aquesta «no ha estat una decisió fàcil, però sí que ha estat meditada i treballada».

En el document afirmen que entenen «totes les mostres de disconformitat i sorpresa per part d'alguns santfruitosencs i santfruitosenques», que aquests dies s'han traduït en diverses mobilitzacions i cassolades, però fan una crida «a la calma i a l'oportunitat de poder engegar un procés d'estabilitat i treball vinguda del consens que facilita un govern de majoria com el nostre».

En el comunicat, que es va enviar hores abans de la celebració d'un ple que va tenir lloc ahir al vespre, les tres formacions argumenten que «els darrers dotze mesos, tots els membres que conformem l'oposició hem vist com dia darrere dia la nostra tasca com a regidors dins del consistori era menystinguda i, de retruc, era menystingut tot el gruix de votants als quals representem. I d'aquesta manera hem perdut del tot la confiança en l'alcalde i el seu equip. I per tant han perdut el nostre suport».

ERC, JxSF i PSC, conjuntament, argumenten que «entenem el canvi com una finestra oberta per millorar tot allò que és millorable. I al mateix temps és una garantia de transparència, rigor i treball, per posar les persones al centre de les polítiques, així com la garantia d'una bona planificació del futur, lluny de l'especulació, imprudència i malbaratament actuals». En aquesta línia, subratllen que faran un govern «basat en el compromís, el diàleg i el respecte. Un govern centrat en la gestió transparent, eficaç i responsable dels recursos municipals, i en la millora dels serveis públics que l'Ajuntament ofereix».

També diuen que han «estès la mà una vegada i una altra» al govern actual, però que «fins i tot en la situació actual es nega cap tipus de voluntat de diàleg. Veiem com s'anima a la crispació i a l'insult». I afegeixen que «amb aquesta actitud incendiària, perjudiquen clarament el futur del municipi, i fan encara més evident la necessitat d'un canvi».

Els tres grups també manifesten que aquest acord entre persones «de diferents ideologies polítiques no es troba marcat per polítiques supramunicipals sinó que és fruit de l'element comú que més ens uneix i obsessiona: el benestar del nostre estimat municipi. Estem convençuts que es pot fer millor i per això ens hi posem».

Finalment, expressen que «volem que el poble sigui de tots. Volem ser el govern de totes i tots, i volem fer una crida a la serenor i al seny que ens caracteritza, per evitar divisions absurdes o inútils entre veïns i veïnes». I es mostren convençuts que «som capaços d'assolir aquest objectiu i esperem, ben aviat, guanyar la confiança i el suport de la majoria de santfruitosencs i santfruitosenques».