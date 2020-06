El Bages impulsa un equip especialitzat per a casos de maltractament a gent gran

El Consell Comarcal del Bages impulsa la creació d'un equip especialitzat per atendre els casos de maltractament a les persones grans del territori. Amb el suport de la Diputació i en coordinació amb l'Ajuntament de Manresa, el servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell treballa per començar el proper mes de setembre una prova pilot amb un equip de referència a la comarca.

Format per una persona especialitzada en psicologia gerontòloga i una persona de l'àmbit jurídic esdevindran l'equip referent al Bages per donar suport a les persones grans víctimes de maltractaments que poden ser físics, psicològics, econòmics, entre altres.

La consellera comarcal de l'Àrea d'Atenció Social Especialitzada, Eulàlia Sardà, explica que «és un servei importantíssim per a la comarca, inèdit fins al moment, i que segur que ajudarà a fer visibles situacions que ara passen desapercebudes». Sardà afegeix que l'equip donarà resposta a la necessitat de «comptar amb un equip de referència que farà possible establir un circuit d'atenció compartit a tota la comarca». A més, disposar d'aquest recurs per atendre i millorar l'atenció a les persones grans és un dels compromisos adquirits en el marc del Pla d'Actuació de les Persones Grans del Bages 2019-2021. L'equip dependrà del Servei d'Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal, en el marc del grup de treball sorgit arrel de l'elaboració de la Guia de prevenció del maltractament a les persones grans del Bages.

La prova pilot, que començarà a la tardor, és fruit del treball de suport i atenció a la vellesa que es porta a terme des del Consell del Bages durant els darrers anys. En aquest sentit, amb motiu del Dia Internacional de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la vellesa, durant les properes setmanes es difondran uns vídeos pedagògics a través de les xarxes socials per conscienciar la població que els maltractaments a les persones grans són una realitat.