El Govern destina 1,7 milions a rehabilitar l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts una inversió d'1,7 milions per rehabilitar i ampliar l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. Per fer possible la inversió s'ha subscrit un conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Fonollosa. El conveni estableix que la Conselleria d'Educació aportarà els imports per l'ampliació de l'escola amb 850.000 euros per al 2021 i 850.000 euros més per al 2022.