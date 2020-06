El debat del pla urbanístic de la Conca d'Òdena comença dijous

El pla director urbanístic sobre el futur industrial de la Conca d'Òdena inicia el seu procés de participació el proper dijous 2 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda. La primera sessió es destina a fer que els agents socioeconòmics de la Conca puguin conèixer el projecte, plantejar qüestions i fer-hi aportacions.

A causa de la situació generada per la covid-19, aquestes sessions s'han hagut d'ajustar a les circumstàncies i adaptar-se a formats telemàtics, segons expliquen fonts de l'Ajuntament d'Igualada. En aquesta sessió oberta s'hi podrà participar a través del canal de YouTube de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. Els participants podran adreçar les seves preguntes i aportacions a través del mateix canal durant la sessió.

La sessió, que porta per títol «Presentació del document d'avanç del PDUAECO», també inclourà una presentació de l'informe ambiental, per tal de debatre criteris mediambientals que cal tenir en compte per al desenvolupament econòmic del territori i resoldre dubtes amb relació al PDU. El debat el portaran Josep Armengol, subdirector general d'Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya, i Ramon Queralt, director tècnic de La Llena, consultoria de serveis i projectes ambientals.