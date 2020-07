Una festa d'aniversari en un bar de Manresa va originar el brot de covid a l'Escorxador d'Avinyó amb 10 positius fins ara

Un festa d'aniversari al Bar Cafeteria Danna de Manresa seria l'origen del brot de coronavirus que fins ara ha sumat un total de 10 casos positius entre treballadors de l'Escorxador d'Avinyó. La xifra de casos confirmats fins ara són sis més que els quatre que hi havia fins aquest dimarts.

L'empresa ha situat l'origen del brot en una festa privada en la qual van participar diversos treballadors de l'empresa i que segons ha pogut saber Regió7 va tenir lloc al Bar Cafeteria Danna, ubicat al carrer Saclosa de Manresa.

El grup de treballadors on s'ha produït aquest focus va acudir al bar el dijous 18 de juny i també hi van tornar amb posterioritat, tot i que la propietat de l'establiment no ha pogut precisar quin dia va ser. El grup que es va reunir celebrava un aniversari i en aquella ocasió van anar a l'establiment a fer una copa però sense fer-hi cap àpat. Els assistents a la celebració haurien estat en una de les taules del bar.

La propietària de l'establiment, amb la qual ha pogut contactar Regió7, va explicar ahir que ella també ha patit el coronavirus i que va tenir els símptomes amb posterioritat a les dues ocasions en què els treballadors de l'escorxador van anar-hi. La dona, que vol preservar la seva identitat, va concretar que va ser el diumenge 20 de juny quan va començar a trobar-se malament, i que després d'anar al metge, el dijous passat li van confirmar que el test per covid-19 que li van realitzar havia donat positiu. Actualment el bar està tancat a l'espera que passi els dies d'aïllament, tot i que ara assegura que ja es torna a trobar bé.

D'altra banda, fonts de l'Escorxador d'Avinyó han explicat que a l'empresa es continua treballant amb normalitat i que els treballadors que han donat positiu ja han estat aïllats. Fins ara s'han conegut els resultats d'un centenar de testos i només els deu ja esmentats han donat positiu. Dels 10 treballadors que fins ara han donat positiu per coronavirus set treballarien a la secció de triperia mentre que els altres tres a la de sacrifici. També asseguraven que cap dels infectats és veí d'Avinyó, sense que fins ara n'hagin transcendit més dades.