Pugen a quatre els treballadors de l'Escorxador d'Avinyó que han donat positiu per coronavirus

Quatre treballadors de l'Escorxador d'Avinyó han donat positiu per coronavirus, segons han confirmat fonts del departament de Salut i de la mateixa empresa. Tot i això, el primer contagi, segons han assegurat les fonts de l'empresa, es va produir fora de les seves instal·lacions en el marc d'una festa d'amics a la qual van assistir alguns dels treballadors que ara han donat positiu per covid-19.

En un comunicat, l'empresa situa la trobada en un local de restauració de Manresa, ara fa unes dues setmanes, i que és on «per les evidències» s'haurien pogut produir els contagis.

Fonts de l'empresa expliquen que, un cop es va tenir constància del primer cas, es va activar el protocol establert i també es va aïllar les persones que haguessin pogut tenir contacte amb ell. També s'han fet proves als treballadors que han estat en contacte amb les persones que han donat positiu. En concret es tracta de treballadors de la secció de triperia i d'una altra secció de l'escorxador.

En total s'han fet un centenar de proves PCR i de moment ja tenen els resultats d'una vintena de testos i tots han donat negatiu, segons asseguren les mateixes fonts, i estan esperant els resultats de la resta de proves, que esperen tenir entre avui i demà. Les mateixes fonts remarcaven que no es tracta de cap brot a l'escorxador i recordaven que en tot moment han seguit els protocols establerts, com treballar amb mascareta, mantenir les distàncies físiques i una neteja i desinfecció constants de tots els elements de les instal·lacions.

Segons ha pogut saber aquest diari, les primeres persones contagiades no són veïnes de la població d'Avinyó i, a més a més, una d'elles es va fer la prova de la covid per iniciativa pròpia després que s'hagués visitat en un CAP on li haurien dit que no estava contagiada per la covid-19.

Per la seva banda, l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, explicava que ara per ara «sembla una cosa molt puntual», i que estan a l'expectativa per si han de prendre més mesures.

La residència restringeix visites

Per la seva banda, la residència Relat d'Avinyó ha decidit restringir les visites als interns amb l'objectiu de seguir neta de coronavirus. Fins ara, a la residència estaven seguint el pla de desescalada que permetia una visita setmanal però després de conèixer que hi havia dos casos de coronavirus entre treballadors de l'escorxador han decidit demanar a les famílies que esperin uns dies a fer visites, mentre no s'aclareixi l'abast dels contagis, segons han explicat fonts de la residència. Les mateixes fonts han explicat que fins ara no s'ha detectat cap contagi al centre i que estan prenent totes les mesures per evitar que hi entri la covid-19.