L'Escorxador d'Avinyó continua fent testos de coronavirus entre els seus empleats

L'Escorxador d'Avinyó continua fent testos per coronavirus entre els seus treballadors, i a part del centenar de proves PCR de les quals ja es tenen resultats, amb un total de 10 positius, preveuen que se'n facin un centenar més. A l'empresa hi treballen unes quatre-centes persones.

Els primers testos de coronavirus que s'han fet han estat entre treballadors que han tingut contacte amb el primer cas que va donar positiu.

Les mateixes fonts insistien que els deu positius detectats fins ara, tres dels quals a la secció de triperia i els set restants a la de sacrifici, havien assistit a la festa que l'escorxador situa com a inici del contagi entre membres del seu equip. L'empresa ha assegurat que en el moment en què es va conèixer el primer cas es va activar el protocol establert i que també s'han aïllat tots els treballadors que han donat positiu en el test PCR.

També, segons van explicar fonts de l'empresa, els testos dels quals fins ara es tenen els resultats són els que s'han realitzat entre els treballadors que han tingut un contacte directe amb els positius

Aquests contactes, expliquen que no necessàriament s'han d'haver produït a la mateixa secció o en el punt de treball, sinó que poden haver estat en altres punts de l'empresa, com el menjador, o pel fet que compartissin cotxe per anar a treballar. De fet, cap dels positius fins ara és veí d'Avinyó.

De cara a avui hi ha previst que es completin un centenar de testos més, en aquest cas entre els treballadors de l'empresa que han tingut un contacte indirecte amb els que han donat positiu.

D'altra banda, les mateixes fonts han explicat que a l'empresa es continua treballant amb normalitat en totes les àrees i que, des de l'inici de la pandèmia i abans dels contagis entre els seus treballadors, ja s'havien extremat totes les mesures de seguretat. Això significa, entre altres mesures, utilitzar mascareta, mantenir distàncies físiques i, també, neteja i desinfecció constant de totes les instal·lacions.

D'altra banda, i en espera que s'aclareixi la situació, la residència Relat d'Avinyó ha decidit restringir les visites al centre per poder-se mantenir neta de coronavirus, ja que fins ara en aquesta residència no s'hi ha detectat cap positiu.