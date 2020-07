Un atractiu turístic que en pocs mesos guanyarà dos centres al Bages de difusió als visitants

El Geoparc de la Catalunya Central passarà de ser un atractiu poc visibilitzat a disposar de dos centres de difusió. I és que, a banda del que Ferrocarrils està enllestint a l'estació del funicular de Sant Joan de Montserrat, disposarà d'un centre principal que el Consell Comarcal ha habilitat a l'antic CAT de Sallent, situat al bar-ri de la Botjosa. Els treballs per adequar l'espai van acabar el mes de maig.

S'han construït cinc plafons amb informació del territori del Geoparc i s'ha aprofitat material existent de la infraestructura expositiva anterior per oferir informació sobre el geoparc i la seva història geològica; sobre els geoparcs mundials que hi ha reconeguts per la Unesco: sobre les roques del Geoparc, i els principals indrets visitables i les experiències que ofereix aquest projecte turístic. També s'ha produït un audiovisual de 5 minuts de durada, que està disponible en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès).