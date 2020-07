Súria fa els primers passos per projectar un museu dedicat a l'activitat minera

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa una comissió per impulsar la creació d'un museu de la

mineria al municipi, amb l'objectiu de posar de manifest la importància que aquest sector ha tingut i té per a la vila. En una primera fase, se n'habilitarien uns espais municipals que progressivament s'anirien desenvolupant.

L'anunci el va fer el regidor de Medi Ambient i Promoció Econòmica, Pere Requena, en el decurs del darrer ple municipal ordinari. Aquesta comissió, liderada per l'estudiós surienc Albert Fàbrega, està integrada inicialment per l'alcalde i pels regidors responsables de les àrees municipals de Cultura, Turisme, Promoció Econòmica i Joventut. L'objectiu, segons fonts municipals, és obrir aquesta comissió a la ciutadania, a l'actual empresa de la mina de Súria, a la plantilla i al comitè d'empresa per tal que puguin participar en el desenvolupament del projecte.