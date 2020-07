La Catalunya Central rebrà prop de 36 milions del PUOSC fins al 2024

El segon pavelló de Sant Fruitós, els accessos al col·legi Sant Ignasi de Manresa, la nova biblioteca de Súria, la rehabilitació del castell de Berga i la construcció d'un nou tanatori a Solsona són algunes de les 329 actuacions de la Catalunya Central que subvencionarà la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis corresponent al període 2020-2024. Els detalls els va donar a conèixer ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en un acte a Prats de Lluçanès, on va informar d'una aportació total de 35.801.931 euros per al territori que inclou les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Solsonès i l'Alta Anoia. De moment és una resolució provisional en espera que es publiqui la definitiva el proper mes d'octubre.

Urbanisme i equipaments s'emportaran el gruix de les inversions, però també se subvencionaran projectes vinculats a les xarxes d'abastament de serveis o de camins, o a la millora de la connectivitat, amb ajuts d'un màxim de 250.000 euros per projecte. Rebran ajuts 144 ajuntaments, 3 entitats municipals descentralitzades i 4 consells comarcals.



Berguedà i Bages després d'Osona

Del conjunt de la Catalunya Central, Osona és la comarca amb un gruix més important de la inversió, amb gairebé 12 milions d'euros, seguida del Berguedà, amb 7,3; el Bages amb 6,8; el Solsonès amb 4,9 milions; el Moianès amb 2,5; i la part inclosa de l'Anoia, amb 2,1 milions.

Al Berguedà hi ha vuit actuacions que rebran l'import màxim de 250.000 euros, entre les quals hi ha la restauració de la plaça Galceran de Pinós (que rebrà un altre complement de 120.000 euros més), el condicionament i la millora de la plaça Major de Bor-redà (també amb un altre ajut complementari), la millora de l'eficiència de l'enllumenat i supressió de barreres a Casserres, l'obra del parc i mirador de Gironella, el Centre d'Alta muntanya de Gósol, i el d'observació astronòmica i la reurbanització del nucli antic de Saldes. També destaca la rehabilitació del castell de Berga, en aquest cas amb 101.633 euros de subvenció, si bé la ciutat rebrà 221.000 euros més d'ajut per al comerç, la natura, i serveis.

En import total li segueix el Bages. Destaquen els 370.000 euros en dues actuacions per a la urbanització de l'entorn dels equipaments del Serrat de Castellnou; o el mateix import també per a dos projectes de reforma de l'antiga fàbrica de Fonollosa per a usos múltiples. Altres projectes destacats són els 250.000 euros per al segon pavelló de Sant Fruitós; 250.000 més per a la zona esportiva de Mura; 150.000 euros per als nous accessos i altres intervencions a l'antic col·legi Sant Ignasi de Manresa; 120.000 euros per adequar el camp de futbol de Balsareny; i els 100.000 per a la nova biblioteca de Súria.

A la resta de comarques destaquen els 370.000 euros en dues actuacions al centre recreatiu d'Oló; 250.000 euros per al tanatori de Solsona, els prop de 250.000 més en varis projectes per al centre sanitari i el de residus del Solsonès; i actuacions urbanístiques i d'equipaments a Calaf, Calonge, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles.