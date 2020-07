Món Sant Benet reobre després de quatre mesos amb activitats renovades

Món Sant Benet ha obert portes aquest divendres després de quatre mesos d'inactivitat com a conseqüència de la situació generada per la pandèmia. La reobertura ve acompanyada de noves experiències adreçades sobretot al públic de proximitat interessat en descobrir el patrimoni natural i cultural, que majoritàriament es fan a l'aire lliure i que permeten extremar les mesures de distància i seguretat. També han obert MónNatura Pirineus i MónNatura Delta, els altres dos equipaments gestionats per la Fundació Catalunya La Pedrera.

«Estem molt contents de reobrir els espais en aquesta nova etapa», ha afirmat el subdirector general i director de Gestió de públics de la Fundació Catalunya La Pedrera, Xavier Bas, en una presentació telemàtica. Són «tres grans equipaments de natura» que obren les portes amb un clar objectiu, atraure visitants propers. Quant a les mesures de seguretat, també seran màximes. en aquests espais, si bé parteixen de l'avantatge que estan a l'aire lliure on no hi ha problemes de «massificació». Tot i això, Bas ha explicat que s'ha treballat per garantir el manteniment de les distàncies i es reduirà l'aforament de les activitats, la majoria a l'aire lliure. A més a més, a l'entrada es prendrà la temperatura a visitants i treballadors, hi haurà dispensadors de gels hidroalcohòlics, s'intensificarà la neteja dels espais i tothom haurà de dur mascareta.

Tastos de vins i enigmes

Món Sant Benet fa una clara aposta per les degustacions de productes locals amb activitats com Històries del vi amb visita al celler i degustacions de vins de la DO Pla de Bages; l'enigma El misteri de Sant Benet, on els participants hauran de resoldre un crim, o degustar un pícnic del restaurant de l'hotel Món amb plats amb estrella Michelin elaborats per l'equip del restaurant L'Ó. L'hotel ja ha obert portes i els clients també podran fer ioga els diumenges al matí en sessions gratuïtes.

En el cas del MónNatura Delta, s'incorporen les 'Contalles del Delta', una visita teatralitzada sobre històries de les antigues salines i les tradicions de l'indret que acaba en el moment de la posta de sol per gaudir de l'entorn natural i la seva fauna, com els flamencs. Així mateix, cada dimarts d'agost hi haurà música al mirador amb un artista local que tocarà la guitarra i amb els sons de la natura de fons.

I a MónNatura Pirineus, que avui també ha obert portes, proposen 'Descalça't als Pirineus' en una experiència sensorial que permet trepitjar textures de la natura. La coordinadora dels serveis educatius de l'espai, Marta Puigdomenech, ha explicat que la idea va sorgir durant el confinament i de les "ganes de natura i d'aire fresc" que persones de l'entorn els transmetien.

Unes activitats que se sumen a les que ja es venien fent anteriorment, com ara sortides per observar la fauna i la flora i sessions d'astronomia, entre d'altres.

Pel que fa a les reserves de les visites als equipaments, es permetrà canviar de data o, en cas de no poder-hi anar, es retornarà l'import de l'entrada.