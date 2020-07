Sant Fruitós adjudica les obres de rehabilitació de l'edifici de l'antic ajuntament

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adjudicat aquesta setmana l'execució de les obres contingudes en el projecte bàsic i d'execució per la transformació de l'antic ajuntament en casal d'entitats i jutjat de pau. La previsió és que aquestes obres s'iniciïn durant el mes de setembre i s'executin en un termini d'un any.

Aquests treballs transformaran per complet aquest edifici de 3 plantes. A la planta baixa s'hi ubicarà, entrant pel carrer Casajuana, el Jutjat de Pau, que disposarà de dos despatxos i, entrant per la carretera de Vic, hi haurà uns petits magatzems per a les entitats i un punt d'informació turística digital.

La primera planta de l'edifici gaudirà d'una sala de reunions amb una capacitat per a una seixantena de persones i una sala de reunions per a grups amb capacitat per a 15 assistents.

La planta segona disposarà d'una sala de reunions i de 4 despatxos de dimensions reduïdes destinats a treball administratiu de les entitats. Totes les plantes de l'edifici comptaran amb lavabos i un ascensor que connectarà els diferents pisos.

Pel què fa a l'estructura de l'edifici es rehabilitarà la coberta i s'arreglarà la façana conservant els trets singulars d'aquest emblemàtic edifici municipal.

En consonància amb la resta d'edificis municipals que aposten per l'estalvi energètic, l'edifici serà autosuficient gràcies a les plaques solars fotovoltaiques que s'instal·laran a la terrassa posterior i a la vessant sud de la coberta.

Aquestes obres de rehabilitació s'han adjudicat a l'empresa Vesta Rehabilitación per un import de 674.202 euros.