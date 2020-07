Els comitès de les mines es volen reunir amb l'empresa i després decidiran què fan

Els comitès d'empresa d'ICL Sallent i de Montajes Rus preveuen reunir-se demà amb l'empresa per conèixer amb detall quines intencions té més enllà del cessament de l'activitat extractiva a Vilafruns anunciat divendres, i a partir d'aquí valoraran com reaccionen, i si cal emprendran accions de protesta contra la decisió de tancar.

Així ho van confirmar ahir a aquest diari els presidents de tots dos comitès, Rubén Gaona d'ICL i Òscar Cano de Montajes Rus, encara perplexos per la notícia de divendres, que els va agafar desprevinguts. Insistien en la necessitat d'abordar la situació tenint en compte els interessos dels treballadors, però més enllà d'això no van voler fer més valoracions al respecte en espera de veure què hi diu l'empresa a partir d'una reunió en què es pugui analitzar la situació amb més profunditat. «Divendres va ser tot de paraula» i precipitat, apuntava Gaona, i per això «volem esperar a la reunió d'aquest dilluns per decidir quines possibles accions emprenem».

Òscar Cano es pronunciava en un sentit similar. «Deixem passar el cap de setmana per digerir-ho tot, i dilluns decidirem què fem perquè han estat dos mesos molt durs», apuntava. I és que ja fa tres setmanes que la mina de Balsareny està tancada després dels dos accidents mortals que hi ha hagut en poc temps, tots dos de treballadors de la berguedana Montajes Rus, una de les empreses que ICL té subcontractades al Bages. Els membres del comitè de Montajes Rus es reuniran entre ells demà a les 10 del matí, i possiblement a la tarda ho faran amb l'empresa. Per part del comitè d'ICL Sallent, la trobada amb representants de l'empresa serà demà entre les 12 i la 1 del migdia.

L'anunci que ICL va fer divendres del cessament definitiu de l'extracció de potassa a la mina de Vilafruns va agafar desprevinguts els treballadors, que confien poder trobar-hi alguna sortida alternativa. I és que el cessament a seques suposaria l'extinció de 422 llocs de treball. Ara, treballen en aquesta mina 162 empleats d'ICL (136 dels quals seran traslladats a la mina de Súria) i 260 d'empreses subcontractades, la majoria dels quals (230), de Montajes Rus.

L'empresa al·lega motius econòmics, agreujats per la situació generada per la covid-19.