Els aspirants a conduir vehicles professionals reclamen agilitat

Els alumnes que pretenen treure's el carnet d'un vehicle professional per poder treballar viuen amb resignació l'espera per poder realitzar l'examen pràctic que els permeti aconseguir la llicència. En alguns casos, fa més d'un any que van començar a estudiar i preveuen que la recta final s'allargarà, a causa de l'augment de la llista d'espera davant la crisi sanitària.

L'alumne de l'autoescola Trac de Manresa Juan Nicolás García, de 54 anys, és un dels testimonis que es troben en aquesta situació. El seu objectiu és aconseguir la llicència del carnet C, que li permetrà conduir camions de més de 3.500 quilos. De moment, ja ha superat l'examen teòric i la prova de pistes, però està esperant realitzar l'examen pràctic. «M'han dit que tingui paciència perquè la llista d'espera és llarga i, probablement, no em podré examinar fins a la tardor», lamenta García.

En el seu cas, la urgència de treure's el carnet és evident. «Des de Perú, vaig venir a Catalunya per buscar feina com a transportista, però sense el carnet de moment no puc treballar i els estalvis se m'acaben», remarca.

Un altre cas és el de l'alumne José María Artiol, de 55 anys, que estudia a la mateixa autoescola per obtenir el mateix carnet C. En el seu cas, tenia previst fer l'examen a mitjan juliol, però l'hi han ajornat fins al 4 d'agost. «Desitjo poder fer l'examen en aquesta data i aprovar perquè ja no em queden més diners per poder pagar les pràctiques», manifesta.

Artiol fa anys que treballa com a transportista. Tot i així, es va quedar sense feina durant els mesos de confinament. El seu objectiu és treure's la llicència per poder conduir camions, ja que considera que d'aquesta forma serà més senzill trobar feina. «En el meu cas, tenir el permís de conduir no és un capritx, sinó una necessitat per poder treballar».