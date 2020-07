Sant Joan millora el clavegueram de diferents zones del municipi

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada està fent aquests dies obres a la xarxa de clavegueram a diferents punts del municipi. L'objectiu dels treballs és millorar els punts que presenten problemes per absorbir l'aigua quan hi ha episodis de fortes tempestes.

Un dels indrets on es treballa és al carrer Tarragona, entre els car-rers Barcelona i Lleida, on s'està duent a terme l'adequació i ampliació del col·lector, que feia molt temps que arrossegava problemes per assumir l'aigua.

D'altra banda, al carrer Collbaix i a l'avinguda Torrent del Canigó s'estan instal·lant nous embornals d'alta capacitat per absorbir aigua. Es tracta de punts crítics al municipi per a l'absorció d'aigua quan hi ha tempestes de gran abast.

Aprofitant la creació de passos elevats per a vianants es millorarà l'efecte embut i es disminuirà el pas d'aigua per superfície, eliminant, en part, les grans quantitats d'aigua baixant que molts veïns pateixen quan hi ha pluges molt intenses concentrades en poca estona, segons han informat fonts municipals.

A més, Aigües de Manresa treballarà d'ara fins a final d'any en la substitució de tubs d'uralita per tubs de polietilè per actualitzar la xarxa d'aigües.