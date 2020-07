Sant Joan es dona de baixa de l'Associació de Municipis per la Independència

Sant Joan de Vilatorrada es donarà de baixa com a membre de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la que era membre des del 2013. El ple municipal va aprovar aquest dijous la sortida del municipi de l'entitat independentista amb el vot favorable de l'equip de govern (AxSJ i PSC) i Ciutadans. Compromís amb Sant Joan va optar per l'abstenció, mentre que només els regidors d'ERC i Junts es van mostrar contraris a la decisió.

El Grup Municipal Socialista s'ha mostrat satisfet de fer realitat un compromís electoral primordial, com és garantir la neutralitat del consistori respecte del debat nacional. Un compromís que també es va incloure en el punt segon de l'Acord de Progrés signat pels dos grups que conformen l'Equip de Govern.

La portaveu del grup municipal del PSC, Elia Tortolero, qualifica la decisió de «simbòlica» al tractar-se del segon municipi en nombre d'habitants de la comarca del Bages. En paraules de la portaveu socialista, «la política nacional s'ha de fer allà on correspon, que és al Parlament» i afegeix que «les institucions municipals, les més properes al ciutadà, han de vetllar per representar a tothom, no només a una part».

Tortolero recorda que ja amb l'aprovació del darrer pressupost municipal es va excloure dotar cap partida econòmica per a l'Associació de Municipis per la Independència, però per fer efectiva la sortida era necessari formalitzar-ho mitjançant la votació al ple municipal.