Monistrol declara Ca l'Espardenyer com un espai a protegir i ja en preveu la rehabilitació

L'històric edifici de Ca l'Espardenyer de Monistrol de Calders ha passat en poc més d'un any de l'amenaça de l'enderroc a convertir-se en un espai protegit. L'actual Ajuntament el va declarar fa uns mesos Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), i el Consell Comarcal del Moianès hi ha donat ara el vistiplau amb la seva ratificació. Superat l'escull de la catalogació, el govern municipal se centra ara en el procés per rehabilitar i poder donar un ús a l'edifici com més aviat millor, si és possible, dins d'aquest mandat.

Ca l'Espardenyer és un cèntric edifici de Monistrol que data del segle XVII, i que l'Ajuntament va adquirir l'any 2007 però que està en desús pel seu mal estat de conservació. La situació s'ha eternitzat fins al punt que aquests darrers anys ha estat objecte de polèmica al poble entre els partidaris de preservar-lo i els que el volien ender-rocar. La CUP, que ha recuperat el govern després que ERC i JxC l'hi prenguessin amb una moció conjunta a la meitat de l'anterior mandat, sempre ha defensat mantenir l'edifici, i finalment l'ha pogut salvar fent valer la majoria absoluta que té ara a l'Ajuntament.

Més enllà d'aconseguir la catalogació de l'immoble, en aquests catorze mesos de mandat el govern de la CUP ha treballat en un avantprojecte de rehabilitació que va encarregar fa un temps i que preveu tenir aquest setembre. Aquest document, i també els usos que haurà de tenir l'edifici un cop rehabilitat, se sotmetran els propers mesos a un procés de participació ciutadana, amb la voluntat que, de cara a la primavera, l'Ajuntament ja tingui definit el projecte executiu i pugui iniciar la primera fase de reformes.

Abans s'haurà de resoldre una anomalia urbanística pendent que afecta Ca l'Espardenyer i la finca adjacent, que es troben fora d'ordenació perquè, segons la normativa municipal del 1990, ocupen un espai destinat a vials. El cas està en mans d'arquitectes que ja treballen en una modificació parcial del planejament per corregir-ho.



120.000 euros del PUOSC

L'Ajuntament també ha estat buscant fonts de finançament per afrontar els 400.000 euros que calcula que pot costar la rehabilitació, si bé l'import exacte el donarà el projecte executiu. De moment, sap que disposarà de 120.000 euros del PUOSC, i també s'està pendent d'uns ajuts de la Generalitat per a Béns Culturals d'Interès Local, i de les meses de concertació de la Diputació.

Quant als usos, es demanarà el parer dels veïns «sense que l'Ajuntament hi interfereixi ni condicioni res més enllà de les limitacions tècniques», apunta l'alcalde, Ramon Vancells.