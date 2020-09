L'estació del cremallera de Montserrat tindrà una tercera via per millorar l'operativitat

Dilluns vinent començaran els treballs per dotar d'una tercera via l'estació de Monistrol Vila del cremallera de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així ho va anunciar aquest dimarts al migdia el seu president, Ricard Font, durant una visita acompanyat del pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, al renovat funicular de la Santa Cova, que va reprendre l'activitat fa un mes després de dos any inactiu per treballs de millora.

La tercera via del cremallera farà més operativa la infraestructura ja que permetrà realitzar tasques de manteniment i apartar trens quan sigui necessari, sense interferir en el servei. Segons Font, amb la nova via es «guanyarà fiabilitat i seguretat perquè es podrà fer el manteniment dels set cremalleres que ara tenim a Montserrat a prop de la mateixa estació». El treballs, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, començaran dilluns vinent i està previst que finalitzin abans de l'estiu del 2021.

L'actuació consisteix en la construcció d'una tercera via d'apartat a l'estació de Monistrol Vila, prèvia a l'inici del tram en cremallera i que transcorrerà en paral·lel a la via 1. Tindrà una longitud de 135,28 metres, de manera que s'hi podran estacionar fins a dues unitats de tren. La nova via no disposarà d'andana ja que s'utilitzarà per a necessitats operatives que no involucren l'embarcament o desembarcament d'usuaris del tren.

Aquesta millora se sumarà a les que s'han enllestit aquest mateix mes d'agost i que aquest dimarts s'han inaugurat oficialment: el renovat funicular de la Santa Cova i el nou centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que s'ha habilitat al mirador de Sant Joan.

El funicular, que connecta el monestir de Montserrat amb el camí de la Santa Cova, té una capacitat per a 240 viatgers cada hora. Amb els treballs que s'hi han realitzat Font apunta que es pot garantir «la màxima fiabilitat perquè hem renovat la via i tot l'interior del funicular, hem millorat la seguretat de totes les vessants i n'hem automatitzat el funcionament».



Canvi de tota la maquinària

Les millores al funicular de la Santa Cova continuaran l'any vinent, quan hi ha previst iniciar el canvi de tot el maquinari, tal com es va fer amb el de Sant Joan, una obra que tindrà una inversió d'uns 2 milions d'euros.

Un cop realitzades aquestes actuacions, quedarà pendent adequar l'espai museístic de la Santa Cova per adaptar-lo al projecte del Geoparc i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, tal com s'ha fet a l'estació superior de l'altre funicular, el de Sant Joan, on fins fa un mesos hi havia l'Aula de Natura.

El funicular de la Santa Cova va suspendre el servei el gener del 2018 per a la realització dels treballs de millora. La previsió inicial era que tornés a estar en funcionament per Setmana Santa, però a conseqüència de l'estat d'alarma per la covid-19 finalment hi va entrar fa un mes. Els treballs realitzats van consistir en la renovació dels bastidors de les caixes i de l'estructura de la via.