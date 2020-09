Cardona treu a concurs els primers habitatges de lloguer social de les Colònies Arquers

L'Ajuntament de Cardona ha obert la convocatòria per a posar a lloguer social les primeres tres casetes de la Colònia Arquers. Una s'adjudicarà a joves de fins a 35 anys, una altra a persones o famílies amb nivell baix d'ingressos, i una tercera a una família amb fills. El cost mensual oscil·larà entre els 200 i 250 euros. Les tres casetes que es posen a lloguer temporal corresponen a la voluntat de l'Ajuntament de facilitar l'accés a l'habitatge a un preu assequible a col·lectius amb dificultats econòmiques. A més es tracta dels habitatges que es va adequar amb l'ajuda dels nois que van formar la primera Brigada Juvenil de Cardona. La presentació de les sol·licituds es pot fer fins al 16 d'octubre.

Els primers habitatges de l'antiga colònia són dels anys 30. En una situació molt precària, el consistori va optar per rehabilitar alguns dels que són buits per destinar-los a lloguer social– n'hi ha on encara hi viuen miners i/o les seves vídues.

En les tasques de rehabilitació d'aquests primers habitatges que es treuen a lloguer hi han participat els integrants e la primera Brigada Juvenil de Cardona, un programa adreçat a joves sense feina que es van formar específicament per a dur a terme els treballs.