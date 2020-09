La Festa de la Verema d'Artés porta aquest cap de setmana visites arreu de la comarca

Amb una trentena d'activitats programades arreu de la comarca i al Moianès, a partir d'aquest dijous i fins diumenge se celebrarà la Festa de la Verema del Bages, que enguany es diversifica en el territori, però manté el municipi d'Artés com a epicentre. Amb format més reduït i adaptada a la normativa de la covid-19, la festa, que arriba als 25 anys, comptarà amb visites al patrimoni vitivinícola del Bages i amb actes escampats en diferents punts del municipi d'Artés, amb reserva prèvia per assistir-hi.

La secretària del consell regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, ha explicat durant la presentació de la cita a la Vinya Tapiada d'Artés que la situació actual s'ha vist com «una oportunitat de fer extensiva la festa a tota la comarca». Per això, es faran visites al patrimoni cultural de la vinya i el vi d'una quinzena de municipis amb l'objectiu de «motivar el turisme de proximitat vinculat a un producte local com és el vi i promoure el sentiment identitari». Per la seva banda, l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha assegurat que la comissió organitzadora ha decidit arriscar-se i tirar endavant la festa «amb propostes diferents i idees noves i creatives».

Dissabte, Artés manté els actes centrals com els tastos amb ritme i el sopar maridatge amb restaurants locals. Diumenge, no es podrà gaudir de les activitats més massificades com la baixada a la vinya, l'aixafada popular de raïm o la trobada de col·lecci0nistes de plaques de cava, però sí que es manté la mostra dels vins de la DO Pla de Bages a la plaça Vella, però amb una única barra i amb franges horàries de dues hores amb inscripció prèvia.

Les activitats es deslocalitzen en diferents punts del pobles i dissabte i diumenge el Parc de Can Cruselles i la plaça 1 d'octubre (davant del Cal Sitges) acolliran fins a 12 tastos guiats de sumolls, picapolls, vins negres, TOP, blancs, escumosos i caves guiats pels sommeliers Anna Castillo, Irene Cozas, Josep Pelegrín, Sílvia Culell Dami Vila i Jaume Pont. També hi haurà fira d'artesania al carrer Rocafort.

Enguany la inauguració, que tindrà lloc divendres, es farà a la Torre Lluvià de Manresa amb una visita a la vinya experimental i un tast de vins. Per participar als actes de la Festa de la Verema cal fer inscripció prèvia o comprar entrades anticipades al web www.festaveremabages.cat. Si l'aforament ho permet també se'n podran adquirir el mateix dia.

La festa comença aquest dijous al vespre amb la Nocturna Vinum, amb vins, tapes gastronòmiques i actuacions en directe en diferents establiments de la comarca.

D'altra banda, per celebrar la 25a Festa de la Verema del Bages i l'arrelament de la verema al poble d'Artés s'ha realitzat un vídeo-documental.