Una nova ruta proposa descobrir l'enoturisme al Bages

Conèixer el patrimoni vitivinícola de la pedra seca i el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central ja és possible gràcies a la primera ruta d'enoturisme cultural de Catalunya. La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages ha estat treballada durant un any per Bages Turisme i el Consell Regulador de la DO i es presentarà de manera oficial divendres a l'acte inaugural de la Festa de la Verema del Bages.

El projecte vol posicionar la comarca com a referent en enoturisme, valorant els vins que es fan a la comarca i els elements patrimonials. Organitza i articula tota l'oferta enoturística dels 15 cellers de la DO Pla de Bages, i proposa als visitants diferents activitats per fer a la comarca. Es tracta d'una ruta que cadascú es pot fer a mida i que s'adreça a tota mena de públic, però especialment a les persones que tenen interès en el món del vi. Els punts diferencials de la ruta es formen pel patrimoni vitivinícola de la pedra seca, considerat com a patrimoni immaterial de la UNESCO des de 2018, el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, la història de les antigues nissagues de viticultors i la mostra de varietats autòctones i vins de qualitat.

El desenvolupament d'aquesta ruta ha estat finançat per la Diputació de Barcelona i compta amb la implicació de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i els 14 cellers inscrits a la DO. També en forma part Bagesterradevins, agència turística especialitzada en el món de l'enoturisme. La informació de la ruta ja està disponible al web provisional https://www.rutadelvidobages.cat/.

L'enoturisme al Bages

Cada any, més de 60.000 persones fan enoturisme al Bages. La majoria d'enoturistes (un 80%) tenen entre 36 i 65 anys. Tot i que bona part dels enoturistes provenen d'altres zones de Catalunya, prop d'un 22% ve de fora de Catalunya, tant de la resta de l'Estat com de diferents països europeus i dels Estats Units. Per a Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme, "l'enoturisme és des de fa uns quants anys un dels principals productes turístics a la comarca del Bages, gràcies a la dedicació i promoció que n'ha fet tant la Denominació d'Origen Pla de Bages com els propis cellers. Ara, amb la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages fem un pas endavant per estructurar i projectar tota aquesta oferta, que creiem que té un gran futur i que ens ha de posicionar com a destinació enoturística de referència a Catalunya".