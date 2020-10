Catalunya suma dos morts més per la pandèmia i 2.260 casos nous en l'últim balanç

Catalunya va declarar 2.260 nous casos de covid-19 confirmats per PCR en les 24 hores anteriors, segons les dades actualitzades pel departament de Salut.

El total de positius confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 145.863 i s'eleva a 171.474 amb totes les proves (2.426 més que en el balanç de dissabte). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.401 persones per coronavirus a Catalunya, 16 més des del balanç anterior. D'altra banda, el risc de rebrot es dispara 14 punts i se situa en 182,72. La velocitat de contagi també s'incrementa de 0,96 a 0,99, i s'acosta a la barrera d'1. En paral·lel, els ingressats als hospitals pugen en 29 persones i ara són 784, dels quals 162 estan a l'UCI, vuit més que dissabte. Segons les últimes dades del departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts, però amb tendència alcista. Entre el 17 i el 23 de setembre aquest indicador estava en 228,60, i actualment (setmana del 24 al 30 de setembre) se situa en 182,72, uns 14 punts més que fa 24 hores (168,40). Per sobre de 100 es considera que el risc és alt.