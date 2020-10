Calders dedica el cap de setmana a la salut amb una fira d'artesans i teràpies naturals

Aquest cap de setmana el municipi de Calders centra les seves activitats en la salut amb una nova edició de Calders Saludables, amb fira d'artesans i tastets de teràpies naturals. A causa de les mesures sanitàries per la covid-19 és obligatori fer inscripció prèvia per a tots els tallers i xerrades organitzades.

Dissabte i diumenge la plaça Major de Calders acollirà, de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, la fira d'artesans, empreses i entitats, amb productes com formatges, embotits, cosmètica, sabons, herbes remeieres i mel, entre d'altres. Paral·lelament, al Centre Cívic, de 10 del matí a 2/4 de 3 de de la tarda, hi haurà tastets de teràpies com quiromassatge, reflexologia, kinesiologia emocional, reiki, pèndol i flors de Bach, que seran gratuïts i amb capacitat limitada.

Durant tot el cap de setmana hi haurà un gran ventall de tallers, que van des de l'arteràpia, el cuir, els bàlsams labials fins a la cuina amb fruites i verdures i la cosmètica natural. També hi haurà una caminada familiar, un espectacle infantil i xerrades com la que farà Cristina Isern sobre l'alimentació per enfortir el sistema immune o la que anirà a càrrec de Núria Puigcorbé amb el títol de Retrobant l'alegria de viure.

Per participar en les xerrades i tallers cal inscripció prèvia trucant al 93 830 92 63 o al 629 78 22 43 o bé enviant un correu a setmanasaludable@gmail.com. Calders Saludable és organitzat per l'Ajuntament del municipi amb el patrocini de DirGimbe, Alternatura i la Diputació de Barcelona.