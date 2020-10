Demanen que s'aturi el projecte previst a una resclosa de Balsareny pels danys ambientals

El grup de Catalunya en Comú al Parlament ha demanat que s'aturi i es replantegi un projecte d'arranjament de l'anomenada resclosa dels Manresans, ja que afirmen que suposarà una agressió per a l'entorn natural. No tant per l'actuació concreta que s'ha de fer en aquesta infraestructura, sinó pel que es preveu per poder-hi accedir.

Segons ha explicat el diputat territorial dels Comuns Marc Parés, es pretenen obrir dos vials d'accés a banda i banda del riu Llobregat al terme municipal de Balsareny. Aquesta acció, aigües amunt de la resclosa, suposaria, segons Parés, «danys irreparables a un paisatge de gran qualitat, entre els quals destacaria la tala del bosc de ribera de la zona, configurat per una verneda d'un alt valor ecològic, l'afectació a unes balmes amb un important valor geològic, i el risc d'esfondrament de diversos murs de pedra seca, d'un alt valor patrimonial». Parés subratlla que en aquesta zona hi ha «l'última verneda del Bages», que forma part d'un bosc singular de Balsareny, situat al tram inicial del parc de la Sèquia, conegut pel seu valor patrimonial i per l'ús social que se'n fa per part dels habitants de la zona.

Els Comuns volen aturar els plans de la Junta de la Sèquia, que pretén realitzar aquestes obres de reparació a la resclosa dels Manresans –punt d'inici de la Sèquia, on capta les aigües del riu Llobregat–, que es va veure afectada el mes de gener passat pel temporal Glòria. L'aturada del projecte l'han reclamada formalment al conseller de Territori, Damià Calvet, a qui han adreçat diverses preguntes parlamentàries en relació amb el projecte, i n'han demanat l'aturada i replantejament.

La formació també reclama a Calvet que tingui en compte l'actual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Balsareny, «on queda clara la protecció que ha de tenir aquest espai, ja que es troba inclòs a l'inventari de Zones Humides elaborat per la direcció general de Medi Natural».

Per a Parés, no s'entén que «atenent al valor ambiental, paisatgístic i patrimonial que seria malmès amb l'obertura dels esmentats vials, i tenint en compte la normativa ambiental i urbanística, aquesta intervenció pugui ser autoritzada». Considera com una de les alternatives possibles utilitzar un camí ja obert que condueix a la resclosa, «prou ample» i que voreja el recorregut de la sèquia, i que «podria ser utilitzat sense provocar cap dany ambiental i paisatgístic si les obres es realitzessin amb maquinària lleugera», de manera que «es compliria l'objectiu de reparar la resclosa amb un impacte molt menor».