Sant Joan reitera que el dipòsit de gas liquat de Sant Martí compleix la legalitat

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'EMD de Sant Martí de Torroella van convocar aquest dijous una reunió informativa sobre la nova benzinera i el dipòsit de gas natural liquat situat a la C-55, entre Callús i Sant Joan de Vilatorrada, al nucli de Sant Martí. La trobada va servir per respondre a les preocupacions dels habitants del nucli, que s'havien mostrat preocupats perquè no havien estat informats del projecte i qüestionaven la seguretat de la infraestructura.

La sessió, que es va dur a terme al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, va reunir una trentena de veïns i va tenir la presència dels alcaldes de Sant Joan i Sant Martí, Jordi Solernou i Pere Bartumeus, tècnics municipals, el promotor i enginyers de l'empresa Naturgy.

Durant la reunió es van explicar els procediments legals que es van dur a terme per portar endavant l'execució del projecte i es va reafirmar que es tractava d'un tràmit que es va iniciar el 2017. Segons el consitori, «la nova benzinera ha complert tots els tràmits legals que són necessaris per dur a terme la seva construcció».

Segons van explicar, es va sol·licitar la llicència ambiental per a l'activitat d'estació de servei, subministrament de gas natural comprimit i liquat per a vehicles, amb resolució favorable per part del Servei Territorial de Carreteres, departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Veïns de Sant Martí de Torroella van expressar fa tres setmanes el seu malestar per la instal·lació d'un dipòsit de gas liquat, per a vehicles que funcionen amb aquest combustible, a l'estació de servei que s'està adequant al marge dret de la C-55, a l'altura del nucli, en direcció Manresa.

Consideraven que és perillós per la seva proximitat a les cases i a la zona boscosa, i denunciaven que no havien estat informats de la instal·lació del dipòsit.

A la reunió que es va fer dijous els responsables de la nova benzinera van insistir en la seguretat de l'equipament.