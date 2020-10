L'Agència Comarcal ofereix suports per incentivar l'ús de les energies renovables

L'Agència Comarcal de l'Energia del Bages oferirà als ajuntaments suport en la implantació de noves ordenances que afavoreixin l'ús de les energies renovables. Fonts d'aquest organisme subratllen que, per exemple, al Bages només Aguilar de Segarra i Rajadell han adoptat normatives que promouen les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Una situació semblant, assenyalen, passa amb les bonificacions de l'IAE a les empreses que disposen d'aquest tipus d'instal·lacions. Només el 21% dels ajuntaments del Bages estableixen bonificacions per a les empreses que fan una aposta per les energies renovables. La bonificació de l'IBI és una de les mesures més atractives per promocionar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades dels edificis. Ara mateix el 52% dels municipis adherits a l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages disposen d'una bonificació, que en general consisteix en una reducció del 50% de la quota anual durant els cinc anys següents després d'haver realitzat la instal·lació. Segons les mateixes fonts, la mesura més estesa pels municipis en l'àmbit de les bonificacions en matèria energètica fa referència a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Un 72% dels ajuntaments adherits a l'Agència apliquen bonificacions, que poden arribar fins a una rebaixa del 95% d'aquest impost.

L'Agència disposarà d'una eina desenvolupada per la Diputació que permetrà conèixer per a cada municipi la incidència econòmica d'adoptar la bonificació de l'IBI en aquells edificis que instal·lin plaques solars per a autoconsum.