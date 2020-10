Sant Fruitós incorpora Josep Lluís Lorente com a nou cap de la Policia Local

El caporal Josep Lluís Lorente Aparicio s'ha incorporat aquesta setmana com a nou cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages. Ho ha fet de forma accidental, en substitució de Genís Caparrós, que l'11 d'octubre va deixar el cos per motius personals, i s'ha reincorporat al dels Mossos d'Esquadra, on ja havia exercit fins al mes de febrer passat, i on a partir d'ara vol encarar nous projectes professionals.

Josep Lluís Lorente va entrar com a agent del cos de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages l'any 2007, i a començament del 2017 va ser nomenat caporal d'aquesta mateixa institució.