El govern de Sant Fruitós arxiva un expedient a un excap de la policia obert en l'era Batanés

El nou govern tripartit d'ERC, JxSF i PSC a Sant Fruitós de Bages ha arxivat un expedient disciplinari contra un excap de la Policia Local que li havia obert a començament d'any l'anterior govern de Gent fent Poble (GfP) encapçalat per Joan Carles Batanés. L'arxivament d'aquest expedient, que demanava quinze dies de suspensió de sou i de feina a l'agent, va ser motiu d'un nou episodi de controvèrsies i retrets entre govern i oposició en el darrer ple municipal, dijous al vespre.

Els fets es remeten al mes de gener passat, quan l'aleshores cap de la Policia Local de Sant Fruitós, Josep Maria Campdepadrós, estant de baixa laboral, hauria anat fins a les dependències de la comissaria per recollir documents i material divers que va carregar al cotxe. Davant d'això, es va obrir un procediment per esbrinar si hauria comès alguna irregularitat amb aquest cas, que finalment la instructora va tipificar com a falta greu i va proposar una supensió de quinze dies sou i feina, a l'espera que l'executiu local fes una validació de l'expedient.

Amb això pendent, hi va haver la moció de censura amb què ERC, JxSF i el PSC van enviar GfP a l'oposició, i ara, el nou govern ha decidit arxivar l'expedient per considerar «poc fonamentada» tant la seva motivació d'inici com la resolució, entre els retrets de GfP. L'arxivament es va aprovar per Junta de Govern poc abans que expirés el termini per resoldre aquest expedient, que s'havia fixat per al 9 de setembre.

La decisió de la Junta de Govern se sosté en el fet que Campdepadrós va ser destituït per GfP del càrrec de cap de la Policia Local coincidint amb el període en què estava de baixa, que és també quan se li hauria comunicat, la qual cosa, segons el mateix govern, explicaria que anés a comissaria «a deixar a punt el despatx per a qui entrés de nou», apunta l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan. A més, assegura que va tornar a comissaria tot el que se li va requerir i que, en cap moment, no es va produir un dany a l'interès públic.