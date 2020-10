L'Ajuntament de Sant Joan aprova un increment del 18% a la quota de l'aigua

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat inicialment l'ordenança reguladora sobre la prestació del servei públic d'abastament d'aigua, que presta Aigües de Manresa, i que suposarà un increment de la quota del 18%. La nova ordenança es va aprovar en un ple extraordinari, que es va celebrar dijous, gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que la proposta va tenir 8 vots a favor de l'equip de govern i 8 en contra dels grups de l'oposició, on faltava un regidor de Junts, que està en espera de rebre la seva acta com a nou membre del consistori.

Des de l'equip de govern, format per Alternativa per Sant Joan i el PSC, han assegurat que es tracta «d'un mínim increment d'1,97 euros per trimestre, que servirà per poder realitzar tot el manteniment de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram que el municipi necessita durant els pròxims anys».

A més, assegura que és una taxa que no recapta l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, sinó Aigües de Manresa.

Els grups de l'oposició (Junts, ERC, Compromís i Ciutadans) van votar en bloc en contra de la proposta argumentant que es tracta d'un increment del 18% en la quota del servei. Segons l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, la taxa que es paga al municipi és inferior a la d'altres localitats de la comarca com Manresa, Santpedor i Sant Fruitós de Bages.

A més, l'equip de govern va avançar durant el ple extraordinari que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada no augmentarà cap impost ni taxa de caràcter municipal per a aquest pròxim 2021. Per tant, les ordenances fiscals no es modificaran.

El govern municipal, format per Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya, considera que, «tot i les propostes de negociació amb altres grups municipals que teníem sobre la taula per incrementar les ordenances fiscals, no és el moment de dur a terme una pujada d'impostos després de les greus conseqüències econòmiques que està deixant la pandèmia de la covid-19».

Així doncs, es mantindran un any més els mateixos impostos municipals, ja que tampoc no es va produir un augment durant l'exercici passat.