L'ANC fa una crida des de Lledoners a recuperar la unitat de l'independentisme

L'Assemblea Nacional Catalana pressionarà perquè partits i institucions independentistes recuperin la unitat d'acció que hi havia l'1 d'octubre del 2017 i la seva alineació amb la mobilització popular. És el compromís que la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va prendre ahir des de Lledoners, on s'havia convocat una marxa de vehicles provinents d'arreu de Catalunya com a acte de denúncia a la repressió contra l'independentisme just en el tercer aniversari de l'empresonament de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, i que va aplegar centenars de persones (vegeu desglossat).

Paluzie, que va llegir un manifest des de l'esplanada de Lledoners mentre la caravana de cotxes anava avançant pel camí que envolta la presó, es va refermar en el full de ruta de la «unilateralitat» que defensa l'Assemblea, però amb la necessitat d'un retorn previ a la unitat que s'ha anat perdent amb els empresonaments i l'exili dels líders independentistes a partir del referèndum de l'1-O. Des d'aleshores, «la reacció d'Espanya ha estat el menyspreu i l'autoarreplegament» per part «d'una Espanya feta per Castella i per a Castella», i a la qual va retreure una manca de voluntat per trobar solucions al clam independentista, perquè «quan es tracta dels catalans, tots els poders són braços del nacionalisme espanyol».

Paluzie va recordar els tres anys de l'empresonament de Sànchez i Cuixart com l'inici «d'una llista que es va allargant i que exigeix als catalans resignació, submissió i silenci». Tanmateix, va dir que «també han estat tres anys de resistència i de lluita del moviment independentista», i va reiterar la necessitat de recuperar la unitat per mantenir-ho. «Aquesta lluita no ens ha portat encara a la independència perquè la clau de la victòria ve quan institucions i mobilització popular van alineades, com en l'1 d'octubre». En aquest sentit, es va refermar en el compromís de l'Assemblea, que és «persistir fins aconseguir-ho, amb la pressió a les institucions i als partits, i amb l'acció popular».



Majoria de vot independentista

Amb referència a les eleccions al Parlament de Catalunya que es preveuen celebrar el proper 14 de febrer, Paluzie va defensar el repte de superar el 50 % dels vots entre les formacions independentistes, però també els va advertir que «això té un sentit si després hi ha realment compromisos en relació amb la independència». L'ANC «treballarà en això», va assegurar la seva presidenta, si bé no va posicionar l'entitat a favor de cap opció política concreta, en espera que es pugui pronunciar en aquest sentit en els propers dies.