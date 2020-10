El govern lamenta la mala gestió del cementiri

Més enllà de no haver iniciat encara les obres de construcció del recinte funerari que hi havia previst, l'equip de govern de Sant Fruitós també lamenta la gestió «deficitària» que diu que l'empresa ha fet del cementiri municipal, que fins ara gestionava en concessió. Considera que tampoc no n'ha fet un manteniment adequat en un moment en què «la bona gestió d'un equipament funerari és bàsica», segons han apuntat fonts municipals.