Balsareny instal·la una minideixalleria

L'Ajuntament de Balsareny ha instal·lat una minideixalleria al municipi, situada a la baixada del Torrent. L'objectiu és promoure el reciclatge de petits residus que no disposen d'un contenidor específic i incrementar els índex de reciclatge. Així, la minideixalleria permet llançar-hi piles, CD, cartutxos de tinta d'impressora, bombetes convencionals i LED, Bateries d'electrònica i residus electrònics (per exemple, telèfons mòbils o carregadors). Recentment també se n'han instal·lat en altres municipis de la comarca, com ara Sant Joan i Súria.