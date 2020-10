Castellterçol comença a crear un mural d'homenatge a les dones del tèxtil

L'Ajuntament de Castellterçol promou al llarg d'aquest any un homenatge a les dones que van treballar a les fàbriques tèxtils, amb l'objectiu de donar veu a qui van ser motor de la història industrial i de les economies familiars del poble. Una de les iniciatives que inclou i que estan en marxa és la pintura d'un gran mural representatiu en una de les parets interiors de l'ANLA (local habilitat en una antiga fàbrica per a activitats socials i culturals) que els hi ret homenatge. Una intervenció artística que ja va agafant forma. De moment, s'hi pot veure la figura de la bitllaire i part de les teixidores. Entre altres elements s'hi ha de veure el vapor, l'ordidor, les sortejadores, el teixit, la llançadora i la bitlla i el teixit acabat. El mural s'ha d'anar completant al llarg de les properes setmanes.