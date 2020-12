La cavalcada de Reis de Sant Joan recorrerà els més de 120 carrers del poble

Sant Joan de Vilatorrada ja té definida com serà la cavalcada de Reis adaptada a les mesures de la pandèmia de la covid-19. Canviarà l'horari i el format. En aquesta ocasió, tots els veïns podran seguir-la des de casa (a les finestres, balcons o portals) perquè la comitiva reial passarà pels més de 120 carrers del municipi amb un recorregut dividit en tres sectors. A més, segons han explicat des de l'organització, la cavalcada serà retransmesa en directe.

Evitar aglomeracions al carrer i que no quedi ningú sense poder veure passar els Reis són els principals objectius de la comitiva que han dissenyat l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'Associació per la Cavalcada de Reis. Carrer per carrer, amb les carrosses o a peu, Ses Majestats recorreran el proper 5 de gener tots els racons de Sant Joan.

A partir de les 4 de la tarda, dues hores abans de l'habitual, des del Mas Llobet arrencaran tres comitives, cadascuna formada per un dels reis i una altra carrossa (la del Fumera, la de l'àngel o la dels regals). Recorreran tot el poble, que estarà dividit en tres sectors: el del Llobet, Palillo i Torrent del Canigó; la zona de Costa Rodona i una part del centre i, per últim, el sector nord i la resta de la zona centre.

En total, la comitiva preveu passar per més de 120 carrers i el recorregut sumarà una distància de 12,9 quilòmetres. Segons el regidor d'Infància i Joventut, Àngel Sáez, s'ha dissenyat una cavalcada «pensada perquè se segueixi des dels domicilis, als balcons o portals, evitant les aglomeracions». També es farà la retransmissió en directe a través del canal municipal de YouTube que «en facilitarà el seguiment». Enguany, l'habitual rebuda i entrega de claus es farà al pati interior del Mas Llobet sense públic i es podrà veure a través de la retransmissió. Per seguretat no es repartiran caramels ni hi haurà l'entrega de regals a la La Verbena.

Des de l'organització fan una crida a la «responsabilitat individual i a la col·laboració ciutadana» per fer possible#el nou format de la cavalcada i demanen als veïns i veïnes que «evitin les aglomeracions i respectin les mesures de seguretat». Insisteixen especialment que no es vagi a la sortida del recorregut, al Mas Llobet, per motius de seguretat i per facilitar l'arrencada de les tres rutes. Carles Núñez, de l'Associació per la Cavalcada de Reis, insisteix que «la gent compleixi les normes» perquè passaran «amb les carrosses per tots els carrers i als llocs on no sigui possible ho farem a peu».



Nova carrossa i 'speakers'

Tot i el canvi de format, la cavalcada de Reis de Sant Joan arriba amb novetats. En aquest sentit, s'estrenarà una nova carrossa pel rei blanc i s'ha remodelat la del Fumera. A més, per animar els carrers per on passi cadascuna de les tres comitives, a banda de la música, hi haurà un «speaker» en una de les carrosses.

L'alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, destaca l'esforç que s'està duent a terme per fer una cavalcada que «serà diferent». Apunta que «malgrat aquest any tan dur volem començar el 2021 amb els Reis a Sant Joan perquè els nens s'ho mereixen» i demana a la població que es quedi a casa per seguir-la.



Les cartes del Fumera ja s'han recollit als domicilis dels infants

La covid-19 no ha permès que el Fumera, el carter reial santjoanenc, faci l'habitual recollida de cartes a Cal Gallifa. Els infants, però, no s'han quedat sense poder fer arribar les seves peticions als Reis Mags d'Orient. Durant els dos darrers caps de setmana un ampli grup de follets, amb la col·laboració dels Minairons, ha recollit les cartes domicili per domicili.

La iniciativa ha estat tan reeixida, «amb un tractament més personal», que l'Associació per la Cavalcada de Reis es planteja repetir-la en futures edicions. A més, els infants van rebre una pinça que van haver de decorar i posar-la a la carta, que serviran per decorar les carrosses del Fumera, la de l'àngel i la dels regals, de manera que els petits podran comprovar que les cartes han arribat a bon port.