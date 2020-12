Cardona substitueix la cavalcada per un campament reial al Parc del Camí Nou

Nadal arriba a Cardona en un any atípic i marcat per la pandèmia del coronavirus. Malgrat la situació i el context actual, que obliga a extremar totes les precaucions per frenar el ritme de contagis, s'ha volgut preservar l'esperit i l'ambient nadalenc per fer saber als nens i nenes de Cardona que «els Reis no s'obliden d'ells». És per això que, aquest any, amb motiu de les limitacions per la covid-19, la regidoria de Cultura i l'Agrupament Escolta Hug Folch han ideat un parell de propostes amb nous formats adaptats a la situació: es col·locarà una bústia per recollir les cartes i la cavalcada se substitueix per un campament reial.

A partir de dijous 24 i fins el diumenge 27 de desembre, en horari de 12h a 20h, hi haurà una bústia reial a la Plaça de la Fira on els infants podran dipositar les seves cartes als Reis d'Orient i que cada vespre «es buidarà sol i anirà enviant els sobres a ses Majestats». Per altra banda, la tarda del dia 5 de gener del 2021, se substituirà la tradicional cavalcada de Reis i el seu recorregut habitual per un circuit fixe i estàtic al Parc del Camí Nou. D'aquesta manera, i en compliment de les mesures dictades per les autoritats sanitàries, es farà un únic accés d'entrada i sortida per l'Avinguda del Rastrillo i s'instal·larà un campament reial estàtic al Parc del Camí Nou, on els més menuts i famílies podran visitar i saludar a Ses Majestats els Reis d'Orient a partir de les 18h.

Els centenaris Pastorets, adaptats i reduïts

A més, com no podia ser d'una altra manera, durant aquestes festes també es representaran els centenaris Pastorets de Cardona, que enguany s'han hagut d'adaptar a causa de la pandèmia i fer-se en una versió i format més reduït. En aquest sentit, es faran tres úniques funcions: el 26 de desembre i l'1 i 6 de gener, a les 18:30h. Es poden comprar les entrades a través del web www.cardonaturisme.cat