ERC Súria organitza una exposició de fotos del poble de Josep Juncadella

El local d'ERC Súria acull fins a mitjan d'aquest mes de gener l'exposició «Súria, els records d'un poble». Es tracta d'un conjunt de plafons de fotografies del fotògraf surienc Josep Juncadella que, juntament amb la seva esposa Maria Pilar Gómez, van fer durant 70 anys de fotògrafs a la vila, on també hi tenien la botiga.

En festes assenyalades com Pasqua, Festa Major o Nadal, com ara ha fet ERC al seu local, l'establiment surienc exposava un conjunt de fotos que definien la vida del poble. «Molta gent hi acut perquè sempre hi trobes una persona o altra coneguda, és una exposició entranyable», expliquen fonts d'ERC. La mostra es pot veure fins al 17 de gener els dimarts, dijous i divendres de 5 a 7 de la tarda i els dissabtes d'11 a una, excepte festius, al local d'ERC ubicat al carrer Diputació, número 43.