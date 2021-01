Súria viu la nit màgica al parc municipal

Els Reis de l'Orient no han fallat en la seva cita anual amb els nens i nenes de Súria, però han canviat la cavalcada per barris que havien anunciat inicialment per un campament màgic al parc municipal Macary i Viader, que ha permès als infants poder veure Ses Majestats de més a prop que des dels balcons.

L'Ajuntament i el Foment Cultural de Súria hi van estar treballant des del cap de setmana perquè Melcior, Gaspar i Baltasar trobessin el campament a punt per a la celebració, que enguany s'allargaria des de 2/4 de 6 i fins passades les 8 per poder saludar com més infants millor.

I és que, en el context de pandèmia actual, s'ha organitzat la rebuda de Ses Majestats per franges d'edat i amb cita prèvia, començant pels més petits i amb un salt a la següent franja cada mitja hora. Cadascú en el seu torn ha pogut saludar els Reis seguint un circuit amb entrada per la zona del rieral del Tordell, i amb sortida per les escales que porten al carrer del Casino. La rebuda es va retransmetre per les xarxes.