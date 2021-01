Els Reis deixen a Sallent més de mig milió de la grossa del sorteig del Nen

La loteria del Nen va deixar ahir a Sallent un inesperat i doblement atzarós regal de Reis, ja que dels dos establiments del municipi que en venen n'havien sortit dècims del número 19.570, agraciat amb el primer premi d'aquest sorteig extraordinari. Ahir, però, va ser impossible quantificar quin havia estat exactament l'abast d'aquesta pluja d'euros, ja que en tots dos casos havien estat dècims expedits per terminal, i les respectives titulars dels establiments no van poder concretar encara quants n'havien venut. Són, com a mínim, 600.000 euros, ja que a l'administració de la plaça de la Pau hi van fer acte de presència dos dels afortunats (cada dècim està retribuït amb 200.000 euros), mentre que, del punt de venda del carrer d'En Sendra, l'Administració de Loteries i Apostes de l'Estat havia comunicat que havien venut almenys un dècim d'aquest 19.570. Aquesta situació d'incertesa era general en la majoria d'administracions que havien repartit la sort a Catalunya.

Mònica Espel, titular de l'administració número 1 de Sallent, situada a la plaça de la Pau, ha repartit un dels grans premis pels pèls. I és que en les properes setmanes deixarà el negoci en altres mans. Per això, davant de l'establiment i després d'haver fet una primera ruixada cava de celebració, expressava que «després d'un any com el que hem tingut no puc estar més contenta i orgullosa, amb moltes ganes de riure i de plorar alhora, de celebrar-ho, i molt emocionada». El 19570 no és un número que tingui habitualment, però el terminal li havia permès donar la sort.

Aquesta administració va repartir el 3 de setembre del 2016 400.000 del primer premi d'un sorteig de dissabte de la Loteria Nacional. Va ser just abans que Mònica Espel n'agafés el traspàs. Ara és ella qui en passarà el timó, i ho podrà fer havent repartit un dels premis més importants. «Fa uns quants anys que regento aquesta administració, però per circumstàncies vaig decidir traspassar-la i ja fa unes setmanes que ho estic ensenyant a la persona que ho agafarà, perquè aquest mateix gener o el febrer farem el canvi definitiu. Per tant, no puc acabar de la millor manera, donant un premi gros com aquest i veient l'alegria de la gent. Marxar així és un somni, el que més feliç em fa», afirmava.

Espel explicava que, a més, «aquest any, a nivell de vendes de Nadal, ha estat un dels més bons que he viscut. Suposo que per la situació la gent no ha marxat, no ha fet tantes vacances i ha comprat més aquí, i realment he fet una bona campanya, tant del sorteig de Nadal com del Nen. I ara ho arrodoneixo d'aquesta manera. No puc demanar més». Mònica Espel és filla de Puig-reig, però fa anys que viu a Sallent, i per això expressava que «poder repartir entre els veïns encara et fa més feliç, perquè son cares conegudes».

Una d'aquestes cares, plenament feliç, era la de Juanjo Cebollero, que després d'abraçar-se amb Espel, donar-li les gràcies i fer córrer el cava mostrava la seva butlleta de la terminal amb el 19.570. «Gairebé encara no m'ho crec. És un dècim que vam comprar a mitges amb la meva mare, però jo no estava pendent del sorteig. Ella és dependenta d'un forn de pa d'aquí Sallent, estava treballant i és qui m'ha trucat per dir-m'ho», explicava Cebollero, que hi afegia que «ella plorava i jo li deia que em digués la veritat, perquè em pensava que m'enganyava, mai no m'ha tocat res. Quan m'ho he cregut he sortit corrents cap a casa dels sogres i cap aquí l'administració a celebrar-ho». I és que aquest jove afortunat explicava que «fa un mes que m'he quedat sense feina. Treballava de manteniment a Stradivarius, però amb aquesta situació de la pandèmia vam ser uns quants als que no ens van renovar. Aquest premi és una alegria enorme».

Juanjo Cebollero relatava que no acostuma a comprar loteria. «Aquell dia havíem sortit a comprar, vam passar per aquí i vam decidir comprar un número a mitges amb me mare. No teníem cap predilecció, només la meva nòvia deia que li agradava el 7 i en vam agafar un que tenia el 7».

Sergio Solar, un dels agraciats amb la butlleta guanyadora, va ser un dels primers a arribar a l'administració 1 de Sallent. Entre abraçades amb la responsable del negoci reconeixia que no tenia paraules. «He escoltat Sallent i quan he vist el número...», relatava molt emocionat. No va ser només sort el que va fer que el seu pare optés per comprar aquest número, venut per terminal. «Volia la data de naixement de la meva neboda i com que no hi era va agafar aquest, que són deu números menys... i gràcies a això... ens ha tocat», exclamava.

A menys de 200 metres, a L'avi Roca, punt de venda mixta de loteria, també estaven de celebració. Havien sabut que, també per terminal, havia donat com a mínim un dècim del primer premi, tot i que ahir desconeixien si eren més.

Al capdavant de negoci, familiar, fa 15 anys que hi està la Maria José Delicado, tot i que ella ja n'és la tercera generació. Només en fa deu, però, que son punt de venda autoritzat i per a ells també ha estat el primer cop que donen un premi gran. «I ja en teníem masses ganes», manifestava.

Dani Aguilar serà qui en els propers dies agafarà el traspàs de l'administració número 1. «Fer-ho just després que hagi repartit el primer premi del Nen és una injecció de moral, és boníssim», afirmava al costat de l'encara titular. «Confio que pot suposar una nova empenta per al negoci. En broma dèiem amb la Mònica que donaríem la Grossa abans no ho deixés ella. No ha estat la de Nadal, però és una grossa», exclamava.

El sorteig d'ahir va ser molt generós amb Catalunya. I és que, a banda de Sallent, el primer premi es va vendre en tres administracions de Barcelona, situades al carrer Pelai, al carrer Gran de Sant Andreu i a la Via Júlia; a Badalona; en una administració del carrer del Mar, a Castelldefels; a Girona i en dues de Lloret de Mar. El segon premi, de 750.000 euros la sèrie, va caure parcialment a Barcelona i a Lleida. El tercer, de 250.000 euros la sèrie, va ser per al 05.587 i va caure en una dotzena de localitats catalanes, com ara Castelló d'Empúries, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Fost, Torelló, Barberà, Les i Les Borges del Camp.