Una guia mostra rutes al parc de Sant Llorenç via transport públic

La Diputació de Barcelona acaba de publicar una guia amb 22 rutes pels 12 espais de la Xarxa de Parcs Naturals on poder-hi arribar amb transport públic, entre els quals el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. La publicació porta per nom Rutes en transport públic per la Xarxa de Parcs Naturals i s'ha editat, segons fonts de l'ens provincial, «amb la voluntat d'ajudar a la ciutadania a descobrir el medi natural en transport públic». És gratuïta i es pot descarregar en PDF a la Llibreria de la Diputació i es distribuirà pels centres i punts d'informació dels parcs.

L'objectiu és apropar indrets del patrimoni natural i cultural de gran bellesa seguint itineraris senyalitzats que ressegueixen el traçat d'un sender local (SL), un sender de petit (PR) o un gran recorregut (GR), i que compten amb informació sobre la fauna i la flora, acompanyada d'històries de cada un d'aquests llocs. Les rutes descrites en la guia, agrupades per parcs, tenen com a punt de sortida un indret al que es pot arribar mitjançant transport públic.

En el cas del de Sant Llorenç del Munt i l'Obac presenta tres rutes: el SL-C 62 Font del Janet, amb el Bus Parc des de les estacions urbanes de Terrassa de la línia L1 de FGC i la R4 de Rodalies; la ruta SL-C 53 de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta, des de les estacions de Sant Vicenç-Castellgalí de les línies R5 i R50 de FGC i R4 i R12 de Rodalies. Finalment, el PR-C 215 Camí ral del coll de Daví: de la Barata al Pont de Vilomara, amb el Bus Parc Sant Llorenç, que enllaça amb les línies S1 de FGC i R4 i R12 de Rodalies Terrassa.