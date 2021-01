Santpedor es manté unànime en la lluita contra l'emergència climàtica però sense comprometre els valors ambientals del municipi

El ple ordinari del mes de gener de l'Ajuntament de Santpedor ha ratificat les al·legacions presentades al departament de Territori i Sostenibilitat davant de dues propostes de plantes solars fotovoltaiques que afecten el municipi. El ple d'octubre va acordar la suspensió de llicències durant un any, donant marge així per treballar durant aquest temps en la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i establir una regulació i unes àrees específiques per a aquestes instal·lacions. Setmanes després van entrar dues propostes de plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable que afecten el municipi i l'Ajuntament va presentar-hi al·legacions, que s'han ratificat al Ple de gener per unanimitat de tots els grups del Consistori.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Josep Illa, explica que a Santpedor el POUM no preveu zones específiques on es podrien implantar aquestes instal·lacions respectant l'entorn agrari, paisatgístic i ambiental, i per això es vol fer una modificació del POUM per establir-ne els criteris amb ple respecte pels valors ambientals. Illa assegura que "Santpedor està compromès en la lluita contra l'emergència climàtica, però sense comprometre alhora els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles que podrien tenir aquestes instal·lacions al municipi en sòl no urbanitzable", un fet en el que han coincidit tots els grups del Ple. En aquest sentit, l'equip de govern aposta per la utilització de les cobertes en sòl industrial per al suport de camps solars, i ha manifestat la voluntat d'incrementar de manera efectiva la producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i el compromís d'empènyer altres mesures que permetin reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Santpedor.

El ple ordinari de gener també ha aprovat per unanimitat l'addenda de la pròrroga per al 2020 del conveni de serveis socials bàsics, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Santpedor per a la organització i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat, amb mesures extraordinàries arran de la Covid-19.

L'acord d'incoació sancionador en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos també s'ha aprovat per ple, amb 11 vots a favor (ERC, Junts per Santpedor, Progrés Municipal i Santpedor en Comú Podem) i dues abstencions (CUP-Amunt). La ratificació de la modificació del contracte de l'Escola Bressol Els Gallarets pel curs 2020-21, que inclou un canvi de partida pressupostària per neteja i EPIs i el manteniment del conjunt de la plantilla de treballadores malgrat l'escola no està plena i així mantenir les mesures sanitàries, s'ha aprovat amb els 8 vots a favor de l'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor), els vots en contra de la CUP i Santpedor En Comú Podem i l'abstenció de Progrés Municipal.

El Ple de gener ha aprovat per unanimitat una moció per garantir l'exercici del dret a l'avortament a la Catalunya central, presentada pel grup municipal CUP-Amunt. En la moció, s'ha manifestat que tot i que la legislació de l'Estat espanyol reconeix el dret a l'avortament durant les primeres catorze setmanes d'embaràs, a l'Hospital de referència de Santpedor i la Catalunya central, ubicat a Manresa i gestionat per Althaia, no és possible avortar-hi. Amb la proposta aprovada, l'Ajuntament es compromet a treballar dins les seves possibilitats per garantir plenament l'exercici del dret a l'avortament i a instar el Patronat de la Fundació Althaia a garantir les interrupcions voluntàries de l'embaràs com a hospital de referència a la Catalunya central, així com traslladar els acords a l'Ajuntament de Manresa i el conjunt de membres del Patronat de la Fundació Althaia.