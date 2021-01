Monistrol suspèn el ball del Bo-Bo i manté els actes religiosos en petit comitè

Monistrol de Montserrat no podrà viure demà una de les tradicions més arrelades de la vila: el ball del Bo-Bo, que se celebra cada 20 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern dedicada a Sant Sebastià, i que no s'havia hagut d'anul·lar des de la guerra civil. La pandèmia de la covid-19 no permetrà a l'Associació de Sant Sebastià celebrar els actes habituals en honor al sant, però si que es renovarà el vot de poble cenyint-se a les celebracions religioses, que es faran en petit comitè i seran emeses a través d'internet.

El període de la Guerra Civil Espanyola, del 1936 al 1939, va ser la darrera vegada que Monistrol no va veure ballar la dansa del Bo-Bo. Enguany, la pandèmia deixarà la vila sense l'element més distintiu de les Festes de Sant Sebastià, declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. Els administradors d'aquest any (que serien els balladors) ho seran també, extraordinàriament, de l'any vinent, a l'espera de poder celebrar la festa amb normalitat.

El president de l'Associació de Sant Sebastià, Joan Pozo, ha explicat que «després de deliberar intensament durant mesos sobre com celebrar el vot de poble vam decidir que havíem d'evitar qualsevol activitat que aplegués una gran munió de persones sense renunciar però a la renovació del vot i celebrant-ne, alhora, un de nou per tal que el nostre patró ens deslliuri d'aquesta nova pesta».

Per aquest motiu, apunta, «el vot se cenyeix únicament als actes religiosos en honor del patró de la vila». Els oficis seran retransmesos en diferit pel canal de Youtube de l'Associació de Sant Sebastià de Monistrol de Montserrat i «no seran presencials per tal de garantir la salut dels vilatans». Així, el vot el renovaran els administradors, les autoritats locals i el rector, en representació de tota la població. Per donar als devots la possibilitat de venerar la relíquia i la imatge de Sant Sebastià s'obrirà l'església parroquial avui i demà, de 10 del matí a una del migdia i de 4 a 7 de la tarda, respectant l'aforament.



Les altres vicissituds de la festa

La Festa de Sant Sebastià, amb el ball del Bo-Bo com a element distintiu, ha passat per diferents entrebancs al llarg dels segles que han obligat, com aquest any, a suspendre la celebració. Segons el recull històric elaborat per Salvador Redó a la revista de l'Associació de Sant Sebastià, la festa s'ha anul·lat en diferents ocasions,des que se'n té constància, per causes econòmiques, meteorològiques, guerres o conflictes locals.

El darrer cop que no es va poder celebrar va ser durant la guerra civil, però anteriorment la festa també es va veure afectada per fets com la Guerra del Francès, la primera i la tercera Guerra Carlina o la nevada de l'any 1855, que va obligar a suspendre-la. Malgrat la situació actual, Monistrol renovarà el seu vot de poble i s'encomanarà a Sant Sebastià.