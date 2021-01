Sant Fruitós acull aquest diumenge la marató de donació de sang

Sant Fruitós acollirà aquest diumenge la campanya Donar sang és una altra pel·lícula, amb la qual el Banc de Sang i Teixits ha engegat una marató de donants ambientada en el cinema per tal que les persones que vulguin prendre-hi part puguin reservar hora al web com si reservessin una butaca per anar al cinema.

En el cas de Sant Fruitós es durà a terme de les 10 del matí a les 2 del migdia al Nexe Espai de Cultura. Totes les persones que hi vulguin anar a donar sang han de descarregar-se prèviament la seva entrada gratuïta a www.donarsang.gencat.cat/ca/ , com si es tractés d'una sessió de cinema.

Els organitzadors subratllen que la pandèmia de la covid-19 ha afectat de manera directa a la donació i la transfusió de sang.