Preocupació a Montserrat per la caiguda d'alumnes nous a l'Escolania

L'Escolania de Montserrat viu una situació anòmala degut a les restriccions per la covid-19. El centre s'ha hagut d'adaptar a les mesures sanitàries, però ara sumen una nova incògnita i és que des de l'inici de la pandèmia s'ha registrat un fort descens en el nombre d'inscripcions. El curs 2020-2021 va arrencar amb només cinc escolans nous i la demanda pel curs que ve és similar. "En un any normal en aquestes dates podríem tenir una vintena d'interessats que ja estarien fent les proves d'accés", relata el pare Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania. Atribueixen aquesta situació a la "paràlisi que viu el país" i a "la por als contagis i a la crisi econòmica". Malgrat tot, diuen, l'Escolania "sempre busca la manera de reeixir".

A Montserrat cada curs entren entre deu i dotze escolans nous i l'Escolania té habitualment uns 53 alumnes. La crisi de la covid-19, però, també ha afectat aquesta escola tan particular i el nombre d'inscripcions i de l'interès per fer-se escolà ha baixat des de l'esclat de la pandèmia. El passat mes d'agost, quan arrenca el nou curs a l'Escolania, van quedar cinc vacants lliures a quart de Primària –el primer curs que es pot fer al centre- i, la previsió pel curs vinent, continua sent a la baixa.

El pare Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania, explica que la "paràlisi que viu el país" també s'ha notat Montserrat i "ha repercutit en el nombre de peticions per ser escolà". De Montellà creu que "la crisi econòmica o la por als contagis" poden ser alguns dels motius que expliquen aquesta davallada, però ha volgut deixar clar que "l'Escolania funciona com qualsevol altra escola del país i és un molt bon lloc pels nens i les famílies".

Malgrat aquestes xifres a la baixa, el responsable de l'Escolania expressa que el centre "és la gran aposta de l'Abadia de Montserrat". "Se sap que l'Escolania existeix almenys des de fa 700 anys i ha cantat ininterrompudament des d'aleshores a Montserrat", relata el monjo, que diu que "no imaginem Montserrat sense l'Escolania". Per això, insisteix que l'Abadia aportarà "l'ajuda que calgui" al projecte i apunta que "ja s'han passat altres èpoques de crisis sanitàries o, fins i tot, guerres, i sempre s'ha buscat la manera de fer-la reeixir". "Si ara passem una temporada amb un nombre d'escolans més baix farem el que sigui perquè estiguin contents i ja vindran temps millors", concreta.

Sobre la possibilitat que puguin entrar nenes a l'Escolania, el prefecte ha assegurat que "aquest debat no està sobre la taula". En aquest sentit, diu que segueixen "la tradició de fa segles en què les veus blanques eren masculines". "Tenim un patrimoni de partitures i composicions pensades per aquestes veus blanques masculines i, de moment, seguim aquesta tradició". A més, diu, "tampoc tenim preparat l'edifici ni l'estructura per tenir una Escolania mixta", assegura. Tot i això, el prefecte assegura que, si algun dia s'obre aquest debat, "no s'hauria de fer per la necessitat de tenir més candidats, sinó perquè s'aposta per un projecte diferent o per tenir un doble cor".

Portes obertes personalitzades i virtuals

Com la resta d'escoles del país, l'Escolania de Montserrat no pot oferir les tradicionals portes obertes i, per això, ha organitzat visites personalitzades i una conferència informativa en línia pel proper 8 de març. L'Escolania està formada per alumnes que cursen entre 4t de Primària i 2n d'ESO, tot i que l'entrada al centre també es pot fer a 5è de Primària si hi ha places lliures. En aquests moments hi ha 47 alumnes.