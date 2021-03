Malestar a l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós per l'endarreriment del gimnàs

La comunicat educativa de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós ha fet públic el seu malestar pel fet que, tot i que la Generalitat ha començat a construir l'edifici nou i definitiu del centre (vegeu edició de dissabte), aquest no tindrà encara gimnàs. S'ha de fer dins del que serà una instal·lació que alhora funcionarà com a segon pavelló municipal al costat, però l'Ajuntament va comunicar a principi de mes que aquest equipament s'endarrerirà per deficiències en el projecte, que s'han de corregir.

En un comunicat conjunt, l'Associació de Famílies d'Alumnes, el Consell Escolar, famílies i personal docent i no docent de l'escola manifesten que l'inici de les obres de construcció del nou centre és «un goig sense alegria», ja que «després de 14 anys ja tocava que els nostres alumnes poguessin estudiar en un edifici d'obra com la gran majoria d'alumnes d'aquest país, però serà un edifici que un cop finalitzat no tindrà tots els equipaments que li pertoquen a un centre educatiu», en referència a l'absència d'un gimnàs.

Consideren que no disposar-ne d'un és un «greuge comparatiu del que diu la normativa pel que fa a la construcció d'equipaments educatius d'un centre d'una línia».

Remarquen que «l'escola no va intervenir en cap moment» en els acords de construcció del nou edifici ni del pavelló en entendre que era «un acord entre dues administracions», l'Ajuntament i el Departament d'Educació».

En aquest sentit, la comunitat educativa de l'escola Pla del Puig exposa en el comunicat que «hem de pensar que si el consistori municipal ha estat prou diligent per decidir que no es podien invertir tants diners en un equipament que podia ser utilitzat per poca gent, sigui prou diligent per no permetre que tinguem un edifici escolar acabat sense totes les seves prestacions». En aquest escrit afegeixen que si bé és cert que en cap moment s'ha plantejat no construir el gimnàs, es preveu que això passi en un termini llarg , i que «tenir obres a l'entorn de l'escola durant aquest mitjà termini ens sembla excessiu», lamenten.

L'escola Pla del Puig està ubicada, des de la seva creació fins ara, en cargoleres.