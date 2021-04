Mor de covid el rector de Ripoll, Joan Carles Serra, molt lligat a Sant Joan

L'actual arxipreste del Ripollès i rector titular del monestir de Santa Maria de Ripoll, Joan Carles Serra Permanyer, va morir dijous als 62 anys. Serra, un home a qui tothom reconeix la seva bonhomia i empatia, estava molt lligat a Sant Joan de Vilatorrada, on mentre servia com a diaca fa una dècada i mitja va decidir fer el pas d'ordenar-se el 2009. Nascut a Barcelona el 1959, estava ingressat des del dia 3 de març en un centre hospitalari de la Ciutat Comtal. La causa? El coronavirus. De fet, Serra Permanyer és una víctima més de la pandèmia.

Docent de formació i prevere del bisbat de Vic, tot i haver exercit de mestre i haver fet serveis de suport religiós al Bages, mai no va ser destinat a cap parròquia de la comarca des que va ser ordenat.

Això sí, era un home ben valorat per la cúpula diocesana tot i no tenir una trajectòria formalment llarga com a capellà, a pesar de tenir antecedents a la seva família ja abans d'ordenar-se. Si bé va servir fora de la comarca, encara fins fa poc eren sovintejades les visites a Sant Joan, on tenia amics i coneguts.

La defunció de Serra, malauradament esperada els darrers dies per la mala evolució de la malaltia que presentava, no ha deixat de commocionar. També al bisbat, on destacaven la seva solidaritat, simpatia i implicació. L'Hospital de Campdevànol, del patronat del qual era membre nat com a arxipreste del Ripollès, destacava aquest dijous la implicació que Joan Carles Serra havia fet per mirar d'ajudar els més febles en l'esclat de la pandèmia, que finalment se l'ha acabat enduent.

Demà diumenge, el monestir de Santa Maria de Ripoll acollirà la capella ardent del religiós barceloní (a les 4 de la tarda).

El mateix escenari servirà per donar el darrer adeu a Serra, dilluns a 2/4 de 12 del migdia.