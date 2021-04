Les caramelles tornen en estàtic

Dos anys després de les darreres caramelles celebrades tal com les coneixem, la Catalunya Central va poder tornar-les a ballar i cantar presencialment, tot i que en un format reduït tant de participants com de públic i en un espai determinat. Aquest any no es va poder fer la tradicional cantada pels carrers dels pobles.

A Súria, dissabte ja s'hi van ballar les primeres caramelles al parc municipal Macary i Viader, però ahir ho van tornar a fer a la plaça de Sant Joan, on van assistir 250 persones al recinte que havia delimitat l'Ajuntament mentre que algunes persones més en van gaudir des de fora. Enguany, a causa de les mesures de la covid-19, només hi van participar sis de les vuit colles que actuen cada any en les caramelles.

La regidora de Festes de l'Ajuntament de Súria, Alba Santamaria, va explicar a Regió7 com ha afectat la situació sanitària les caramelles d'enguany. «Aquest any en total hi ha uns 200 caramellaires, però en una edició normal hi poden participar més de 900. Abans alguns balls els feien 60 o 70 persones a la vegada, i aquest any s'ha de fer en grups de com a màxim 20 persones», va dir la regidora. Així, les colles amb més participants van dividir-se en subcolles per poder actuar. A part d'això, tot el públic havia d'estar assegut i els caramellaires van haver d'actuar amb mascareta. Santamaria va lamentar «no poder moure'ns lliurement pel carrer, que precisament és la gràcia de les caramelles. Omplir els carrers de color, de música i de ball».

«Nosaltres els dissabtes som 200 persones i aquest any només som 20. Les caramelles són molt diferents del que estem acostumats», va dir Albert Collell, membre de la colla Altatxu, que enguany celebrava 20 anys , i de la comissió de les caramelles.

Les caramelles de Súria es van tancar ahir a la tarda amb un concert dels Strombers, que, com tots els actes de la festa, es va poder seguir pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

Callús va recuperar les seves tradicionals caramelles, però també en format estàtic. Els participants van actuar a la plaça del Doctor Vers davant de més d'un centenar de persones, totes assegudes, amb mascareta i amb distància. Tot i que enguany no es va poder passar pels carrers, a l'escenari s'hi van poder veure tots els elements distintius de la festa, com els bastons, els cascavells i les ballestes. L'alcalde de Callús, Jordi Mas, va explicar que enguany van participar a les caramelles entre 80 i 100 caramellaires. Normalment la participació podia arribar a les 250 persones.





L'Orfeó Nova Solsona va actuar a la residència d'avis orfeó nova solsona

Un altre indret bagenc que també va gaudir de la tradició cultural de les caramelles va ser Castellbell i el Vilar, que va celebrar l'esdeveniment davant la Sagrada Família de la Bauma.

A Solsona també es van haver d'adaptar a la situació sanitària actual. Així, l'Orfeó Nova Solsona i l'esplai Riallera van cantar a la plaça del Camp i a la residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomés. L'Orfeó va interpretar tres peces que corresponen al mestre solsoní Joan Roure, de qui aquest 2021 se celebra el centenari del naixement. També duen els noms del gironellenc Josep Font i Parera, director del renascut Orfeó entre el 1960 i el 1964, i del puigreigenc mossèn Llucià i Bonet, mestre de capella de la parròquia de Berga i compositor del virolai de la Mare de Déu de Queralt.