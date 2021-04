Restauradors i cellers del Bages s'alien per fer créixer el sector

El Consell Regulador de la DO Pla de Bages, el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages, i l'Associació Fogons Gastronòmics del Bages, han intensificat els seus àmbits de col·laboració amb una nova iniciativa que compta amb el suport del Consell Comarcal , i que pretén dinamitzar el sector en l'actual context de pandèmia. Es tracta del Passaport de Proximitat, que ofereix incentius als clients que optin per fer un àpat en bars i restaurants adherits de la comarca i amb un vi de la DO Pla de Bages d'acompanyament.

Es tracta de «convidar el client a través del producte local a conèixer els nostres establiments, on també podrà trobar-hi els nostres vins», apuntava el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler, en la presentació que es va fer ahir d'aquesta nova oferta al celler El Molí de Collbaix. Es tracta que els restaurants adherits (de moment n'hi ha una trentena però la iniciativa és oberta) segellin el passaport que es donarà als clients per cada ampolla de vi de la DO Pla de Bages que consumeixin, i un cop hagin completat els 5 segells de què consta cada passaport, s'obsequiarà el client amb una ampolla de la DO Pla de Bages o amb una visita d'enoturisme en algun dels cellers adherits. L'ampolla es podrà recollir a la seu de la DO Pla de Bages, al Gremi d'Hostaleria, o al Consell Comarcal del Bages.

La iniciativa es posarà en marxa a partir de dilluns, i estarà vigent fins al 6 de juny, coincidint amb la celebració de la Fira ViBa d'enguany (del 4 al 6 de juny). Té limitades fins a 150 el nombre d'unitats per obsequiar, si bé es buscarien alternatives en cas que se superés la demanda.

De fet, aquest passaport és un exemple més de la col·laboració que ja venien fent aquestes institucions a la comarca, i vol ser un afegitó més a la promoció de les temporades gastronòmiques de la comarca. Ara, amb el vi com a producte estrella, a l'estiu serà el torn de la festa del tomàquet, la tardor girarà a l'entorn dels bolets amb la Nit del Turisme, i a l'hivern es vol recuperar el sopar de mestres cuiners. El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, va voler posar en valor ahir aquesta «bona col·laboració púbica i privada».