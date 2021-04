Balsareny recupera els actes tradicionals de la festa major adaptats a la normativa vigent

L'any passat Balsareny va ser de les primeres poblacions a suspendre la seva festa major per la pandèmia i, enguany, també ha estat una de les primeres a recuperar-la amb activitats adaptades a les mesures per combatre la covid-19. Des d'ahir fins dilluns, el poble acull una vintena d'actes culturals i lúdics amb inscripció prèvia i aforament limitat. Demà, dia de Sant Marc, tindran lloc els actes centrals, amb el repartiment del panellet a domicili i els ballets tradicionals.

Segons l'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, «després d'un llarg any de combatre la pandèmia en tots els seus fronts aquest Sant Marc volem, dins les mesures actuals que ho permeten, cuidar l'estat d'ànim dels nostres veïns». Per aquest motiu, s'ha preparat un programa d'activitats culturals i lúdiques, que ahir ja va tenir els seus primers actes amb el pregó, a càrrec dels gegantons, i el concert de Suu, entre altres.

Demà, dia de Sant Marc, Balsareny viurà els actes centrals de la festa. Així, a les 11 del matí, hi haurà la missa del panellet a l'església de Santa Maria. Durant el matí, la pagesia de Balsareny, amb l'ajuda de diversos col·laboradors, farà el repartiment i entrega d'un panellet gratuït per cada habitatge. A les 12 del migdia, i després del repic de campanes, la plaça Roc Garcia serà l'escenari dels ballets tradicionals amb la Cobla Principal de Terrassa. En aquest ocasió, els ballets estaran adaptats a les mesures actuals i tindran un recinte perimetrat, aforament limitat i per assistir-hi caldrà fer reserva prèvia. També hi haurà un nombre més reduït de persones actuant.

Els actes programats tindran lloc en diferents espais a l'aire lliure del municipi i també a la Sala Sindicat. Entre les activitats organitzades, avui hi ha sessions de realitat virtual, jornada inaugural de les pistes de pàdel, un espectacle de circ i el cicle de música SonaB, amb l'actuació del DJ Oscar Nadal, Arlet i Antonio el Remendao.